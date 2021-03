Le restrizioni in vigore fino a dopo Pasqua (Di sabato 27 marzo 2021) Per tre giorni – 3, 4 e 5 aprile – tutta Italia sarà in zona rossa, ma si potrà fare uno spostamento al giorno nella propria regione Leggi su ilpost (Di sabato 27 marzo 2021) Per tre giorni – 3, 4 e 5 aprile – tutta Italia sarà in zona rossa, ma si potrà fare uno spostamento al giorno nella propria regione

Advertising

NoiNotizie : #Puglia zona rossa rafforzata, ordinanza in vigore da oggi: le restrizioni fra seconde case, negozi e ristorazione,… - sicilpress : La sezione siciliana dell’Unione Stampa Sportiva Italiana si è impegnata al massimo per evitare che saltasse la ses… - ottovanz : RT @sara_moretto: Restano in vigore altre restrizioni, tra cui la #zonarossa in #Veneto. I dati hanno purtroppo raffreddato le speranze del… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @sara_moretto: Restano in vigore altre restrizioni, tra cui la #zonarossa in #Veneto. I dati hanno purtroppo raffreddato le speranze del… - Moixus1970 : RT @sara_moretto: Restano in vigore altre restrizioni, tra cui la #zonarossa in #Veneto. I dati hanno purtroppo raffreddato le speranze del… -