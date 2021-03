Klinsmann: 'Lukaku e Lautaro come me e Serena. Lo scudetto sarà dell'Inter' (Di sabato 27 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

YassNeve : RT @it_inter: #Klinsmann: 'Non perdo una partita dell'Inter. #Conte ha fatto un lavoro enorme, sta scrivendo un pezzo di storia. #Lukaku è… - ArnaPepp : RT @it_inter: #Klinsmann: 'Non perdo una partita dell'Inter. #Conte ha fatto un lavoro enorme, sta scrivendo un pezzo di storia. #Lukaku è… - sportli26181512 : Klinsmann: 'Lukaku e Lautaro come me e Serena. Lo scudetto sarà dell'Inter': Klinsmann: 'Lukaku e Lautaro come me e… - Gazzetta_it : #Klinsmann: '#Conte ha risolto almeno due problemi. Lo scudetto sarà dell'#Inter' - it_inter : #Klinsmann: 'Non perdo una partita dell'Inter. #Conte ha fatto un lavoro enorme, sta scrivendo un pezzo di storia.… -