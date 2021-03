Isola dei Famosi | Tommaso Zorzi non si contiene | svelata la data della finale

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - albertoangela : #PassaggioANordOvest vi porta sull’Isola di Pasqua. Domani, 11.25 @RaiUno, racconteremo le indagini dell’archeologo… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - radiocrt : Tanti ospiti, quest’oggi, nel Salotto della Zia, chiacchiereremo di moda e luxury bag con Carla Sorrentino, e poi l… - blogtivvu : #Isola dei Famosi 2021, un naufrago verso l’abbandono: ecco il motivo -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Giovedì sera Brando Giorgi è stato il terzo eeliminato dall'Famosi 2021 contro Francesca Lodo. L'attore era stato criticato dai suoi compagni d'avventura a causa di alcuni atteggiamenti che non sono stati particolarmente apprezzati e visti di buon ...... a propositi di Alessia Marcuzzi ha scritto: "Mi sembra che sia passata nella fascia secondaria... "Solo perché non conduce né il GF né L'non vuol dire che abbia un ruolo di secondo piano ? ...Il modello ha svelato in piena diretta dell’Isola dei famosi di avere scambiato una serie di messaggi con l’opinionista. Poi, ancora una volta, ha deciso di cancellare tutto. La sua replica al ...Da quando è stato eliminato dal cast de L'Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar continua a lanciare frecciatine sui social, rivolte non soltanto agli opinionisti e ai concorrenti del reality show.