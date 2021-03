Isola dei famosi 2021: un concorrente costretto a ritirarsi per sempre (Di sabato 27 marzo 2021) In queste ore è giunta una notizia alquanto triste inerente l’Isola dei famosi 2021. Il reality show di Canale 5 incentrato sulla sopravvivenza, infatti, si accinge a perdere un pezzo da 90. Un concorrente, infatti, pare sia costretto a ritirarsi per sempre da questa esperienza. La persona in questione è Paul Gascoigne. L’annuncio ha lasciato di stucco moltissimi telespettatori i quali si erano affezionati al suo modo strambo di comunicare in italiano. Ad ogni modo, vediamo nel dettaglio che cosa è successo e che cosa accadrà. L’infortunio di Paul all’Isola dei famosi 2021 Uno dei protagonisti di questa edizione dell’Isola dei famosi 2021 è costretto ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 27 marzo 2021) In queste ore è giunta una notizia alquanto triste inerente l’dei. Il reality show di Canale 5 incentrato sulla sopravvivenza, infatti, si accinge a perdere un pezzo da 90. Un, infatti, pare siaperda questa esperienza. La persona in questione è Paul Gascoigne. L’annuncio ha lasciato di stucco moltissimi telespettatori i quali si erano affezionati al suo modo strambo di comunicare in italiano. Ad ogni modo, vediamo nel dettaglio che cosa è successo e che cosa accadrà. L’infortunio di Paul all’deiUno dei protagonisti di questa edizione dell’dei...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - CB_Ignoranza : Quel pazzo di Paul Gascoigne, ieri, ha raccontato all’Isola dei Famosi di quella volta che caricò uno struzzo in ma… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Paul Gascoigne dovrà ritirarsi: il motivo - infoitcultura : Paul Gascoigne non si ritira da L’Isola dei Famosi: ecco tutta la verità -