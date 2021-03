Advertising

sportli26181512 : Hamsik-#Jorginho show: 'Quanto ci manchi Napoli'. E su Gattuso...: I due ex azzurri sono intevenuti nel corso di un… - infoitsport : Hamsik e Jorginho in collegamento con Peppe Iodice: 'Napoli ci manca troppo' | VIDEO - infoitsport : Hamsik e Jorginho, il video è commovente: “Sarò con te, e tu non devi mollare…” | L’intervento completo allo show d… - thomasmmr : RT @cn1926it: #Hamsik-#Jorginho: “#Napoli ci manca troppo”. Marek: “#Napoli in #Champions e #Gattuso resta” – VIDEO - MattyDaLegare : RT @MGuardasole: ?? Marek #Hamsik e #Jorginho ospiti di @peppeiodice1 a Peppy Night Fest. ?? Doppia intervista, un solo coro: “Quanto ci man… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamsik Jorginho

Potranno anche andare a giocare dall'altra parte del mondo e indossare la maglia di altri club, ma i tifosi del Napoli non dimenticheranno mai Marek. I due sono stati pilastri fondamentali della squadra che ha sfiorato lo scudetto e fatto sognare in Champions , tanto che anche loro ricordano il periodo azzurro sempre con un ...Marek, ex centrocampisti del Napoli, hanno parlato in un'intervista doppia a 'Peppy Night' su Canale 21. Ecco le risposte alle domande di Peppe Iodice e Decibel Bellini. Quanto vi manca ...1 Momenti di nostalgia per i tifosi del Napoli che appena tre anni fa si ritrovavano con Jorginho e Hamsik a sognare lo scudetto conteso con la Juve. L'ultima annata di Sarri sarà per sempre ...Il comico napoletano si è infatti collegato con due grandi ex azzurri, il capitano Marek Hamsik e il regista della Nazionale Jorginho. Bellissima sorpresa per tutti i tifosi del Napoli e per gli ...