Gp Bahrain | pole di Verstappen Leclerc su Ferrari è quarto | Sainz ottavo

Max Verstappen (nella foto, in basso) su Red Bull ha conquistato la primaposition della stagione nelle qualifiche del Gran Premio del, il primo del Mondiale di Formula 1 del 2021. L'olandese precede la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton che domani ...Anche perché l'11° posto di Sergio Perez dimostra che la Red Bull vola soprattutto grazie a Max, l'unico a scendere sotto la barriera dell'1'29': in 1'28'997 ha conquistato la quartadella ...Dal 2014, cioè dall'introduzione delle power unit, alla Mercedes non era mai successo di mancare l'appuntamento con la prima pole position dell'anno. Lewis Hamilton ci ha provato, ma le sue ...Bahrain, la prima pole è firmata Verstappen. La Ferrari sorride: Leclerc 4° L’olandese della Red Bull piega le Mercedes di Hamilton e Bottas, comunque migliorate dopo i test. Il Cavallino risale, Sain ...