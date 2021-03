Gasperini: “Pirlo? Gli allenatori si devono formare, si può fare anche partendo dalla Juve” (Di sabato 27 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Deejay. Il percorso di Pirlo? Credo che la Juventus riponga in lui, come ex giocatore e persona, una fiducia smisurata. Avere conoscenze aiuta, ma fare l’allenatore è un altro mestiere, bisogna formarsi. Si può fare in tanti modi, anche partendo dalla Juve. Io ho fatto tutti gli scalini, sono partito dalle giovanili. Penso di essere cresciuto sempre, già da Crotone. Ma anche con i ragazzini, sperimentavo nuovi metodi come adesso. Ricordo un Genoa–Juventus dove avevo Burdisso e De Maio in difesa e ho giocato con la superiorità numerica da dietro, abbiamo retto una partita fantastica. Di lì siamo partiti ad alzare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Deejay. Il percorso di? Credo che lantus riponga in lui, come ex giocatore e persona, una fiducia smisurata. Avere conoscenze aiuta, mal’allenatore è un altro mestiere, bisogna formarsi. Si puòin tanti modi,. Io ho fatto tutti gli scalini, sono partito dalle giovanili. Penso di essere cresciuto sempre, già da Crotone. Macon i ragazzini, sperimentavo nuovi metodi come adesso. Ricordo un Genoa–ntus dove avevo Burdisso e De Maio in difesa e ho giocato con la superiorità numerica da dietro, abbiamo retto una partita fantastica. Di lì siamo partiti ad alzare ...

