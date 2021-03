Fregene, ai domiciliari e senza patente va a farsi un giro: scoperto così un racket di documenti falsi (Di sabato 27 marzo 2021) Nonostante la revoca della patente e la misura degli arresti domiciliari, un uomo ha ben deciso di uscire con la Smart (intestata alla compagna) e andarsene in giro. Il ‘viaggio’ però è durato ben poco dato che i Carabinieri della Stazione di Fregene lo hanno riconosciuto immediatamente. I militari, dopo averlo fermato, lo hanno immediatamente riaccompagnato presso la sua abitazione ed hanno deciso di effettuare una perquisizione in loco. Leggi anche: Roma, ‘notte da leoni’: 15 in un pub per festeggiare una laurea. Una sanzione da 10mila euro L’indagine ha permesso ai militari di scovare un racket di documenti falsi. Nell’appartamento, infatti, i Carabinieri hanno rivenuto numerosi documenti d’identità contraffatti, patenti di guida, fotocopie di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) Nonostante la revoca dellae la misura degli arresti, un uomo ha ben deciso di uscire con la Smart (intestata alla compagna) e andarsene in. Il ‘viaggio’ però è durato ben poco dato che i Carabinieri della Stazione dilo hanno riconosciuto immediatamente. I militari, dopo averlo fermato, lo hanno immediatamente riaccompagnato presso la sua abitazione ed hanno deciso di effettuare una perquisizione in loco. Leggi anche: Roma, ‘notte da leoni’: 15 in un pub per festeggiare una laurea. Una sanzione da 10mila euro L’indagine ha permesso ai militari di scovare undi. Nell’appartamento, infatti, i Carabinieri hanno rivenuto numerosid’identità contraffatti, patenti di guida, fotocopie di ...

