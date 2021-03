F2 | GP Bahrain 2021 | Lawson vince la prima Sprint Race

(Di sabato 27 marzo 2021) Liamsi è aggiudicato lanel GP di, primo appuntamento del Mondiale di Formula 2. Il pilota della Hitech ha condotto la gara dal primo all’ultimo giro. Merito di un’ottima partenza dalla seconda fila, che gli ha permesso di superare subito il francese Pourchaire (ART) e il tedesco Beckmann (Charouz), partiti infila. Pourchaire ha dovuto poi abbandonare la gara, per un calo di potenza mentre si trovava alle spalle di. Ad arrivare alle spalle del pilota neozelandese è stato un ottimo Daruvala (Carlin), secondo a 925 millesimi alla bandiera a scacchi. In terza posizione proprio Beckmann, con un distacco molto ampio, di 14?382. In quarta posizione il russo Shwartzman (PREMA), capace di resistere al ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Bahrain: grande equilibrio a Sakhir, sorpresa @Carlossainz55 e @ScuderiaFerrari ??? Il commento di… - SkySportF1 : ?? Tutti gli aggiornamenti dal sabato di Sakhir ??1? Oggi si assegna la prima pole del 2021 ? #BahrainGP ????… - SkySportF1 : ?? Max detta il passo con le gomme bianche (-30' ?? #FP3) ?? Tanti errori da parte dei piloti nella prima parte del tu… - f1grandprixit : Seguite con noi le qualifiche di Sakhir #BahrainGP - Motorsport_IT : #F1 | Seguite LIVE con -

Ultime Notizie dalla rete : Bahrain 2021

...Giulia Toninelli D opo l'infinito tira e molla per la firma del contratto con Mercedes per il... Il britannico invece ha sorpreso tutti in, con una dichiarazione che lascia poco spazio alla ...Franco Morbidelli prosegue nel suo ottimo percorso e chiude al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale MotoGP. Come già accaduto per Moto3 e Moto2, anche la classe regina ha vissuto un turno del tutto interlocutorio. Con temperature di ben 37° gradi per quanto riguarda l atmosfera, e addirittura 49° per ...Liam Lawson si è aggiudicato la prima Sprint Race nel GP di Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula 2 2021. Il pilota della Hitech ha condotto la gara dal primo all’ultimo giro. Merito di ...Dopo un venerdì dedicato alle prime prove libere, il weekend di Sakhir entra finalmente nel vivo quest'oggi con le FP3 e soprattutto con le qualifiche valevoli per il Gran Premio del Bahrain 2021, tap ...