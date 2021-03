F1: Gp Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton e Leclerc 4° (Di sabato 27 marzo 2021) Sakhir, 27 mar. – (Adnkronos) – E’ di Max Verstappen la prima pole position della stagione 2021 di F1. L’olandese della Red Bull partirà al palo domani nel Gp del Bahrain grazie a un giro in 1’28?997, grazie al quale precede le due Mercedes dell’inglese, campione del mondo in carica, Lewis Hamilton (+0?388) e del finlandese Valtteri Bottas (+0?589) e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0?681). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Sakhir, 27 mar. – (Adnkronos) – E’ di Maxla primaposition della stagione 2021 di F1. L’olandese della Red Bull partirà al palo domani nel Gp delgrazie a un giro in 1’28?997, grazie al quale precede le due Mercedes dell’inglese, campione del mondo in carica, Lewis(+0?388) e del finlandese Valtteri Bottas (+0?589) e la Ferrari del monegasco Charles(+0?681). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

