Estudiantes | Veron non sarà più il presidente dopo 6 anni

(Di sabato 27 marzo 2021) Juan Sebastiannon è più ildell’. L’ex centrocampista di Lazio e Inter cede il suo incarico,seidi mandato, a Martin Gorostegui, eletto nell’Assemblea Generale Ordinaria tenutasi oggi a La Plata. L’ex calciatore non lascerà però il club, continuando ad avere un ruolo in dirigenza. “Non è un addio – ha dichiarato-, ma l’alternanza di un’idea e la continuità di una gestione. Ringrazio tutti per l’affetto”. Foto: Scout Nation L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

