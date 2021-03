Enula ha partecipato ad un altro talent show prima di Amici: ecco quale (Di sabato 27 marzo 2021) prima di Amici Forse non lo ricorderete, ma Amici 20 per Enula Bareggi non è stato un debutto televisivo! La cantante della ventesima edizione del talent show è una delle voci più apprezzate dell’anno. L’interprete di (Con)Torta fa parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano e ha tutte le carte in regola L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 27 marzo 2021)diForse non lo ricorderete, ma20 perBareggi non è stato un debutto televisivo! La cantante della ventesima edizione delè una delle voci più apprezzate dell’anno. L’interprete di (Con)Torta fa parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano e ha tutte le carte in regola L'articolo proviene da Novella 2000.

angelalovesfil : @troppecaramelle una ragazza cheha partecipato a the voice qualche anno fa che ha cantato la stessa canzone di enul… - TENVERIFESEA : @Carlaaccardo oddio ho capito chi è, ha partecipato a the voice quando c’era Morgan e aveva i capelli blu, ma è com… - Carlaaccardo : @AcquavivaLoris Una cantante che ha partecipato ad X-factor in un post su Instagram ha detto velatamente che Enula… - 0ut_0f_f0cu5 : @tapiocafuscani1 in breve - Enula é stata accusata da una ragazza che ha partecipato a TheVoice di copiarla - Sam é… - Cristin18428612 : @ssorridimiian Una ragazza che ha partecipato a The voice anni fa ha accusato Enula di aver copiato il suo mondo e… -