Draghi sposa la linea del rigore | Aprile di restrizioni per gli italiani | i divieti

Il mese di Aprile sarà ancora segnato da chiusure e restrizioni. Il governo Draghi ha sposato la linea del rigore, accantonando per il momento le intenzioni del centrodestra che chiedevano una graduale delle attività. Fino alla fine di Aprile tutte le Regioni rimangono in fascia arancione o rossa. Di più, il ponte del 25 Aprile e quello del 1° maggio, saranno oggetto di particolari restrizioni su tutto il territorio nazionale. La decisione è stata varata dalla cabina di regia voluta da Draghi, e le decisioni prese entreranno a far parte di un nuovo decreto in vigore dal 7 Aprile. A influire sulle scelte della cabina di regia il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sposa Scuole: ecco quando riapriranno Draghi, dunque, sposa le parole della ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti ai microfoni di Sky Tg24 , secondo la quale "già dopo Pasqua , anche in zona rossa, complice l'aumento delle ...

Come è difficile la politica senza avversari. Il mosaico di Fusi A ben vedere è proprio questa la sfida del governo Draghi. Sta qui il core business di un tentativo ... È una questione di convenienza che si sposa a lungimiranza. Una situazione eccezionale che sarebbe ...

Peracchini: "Zona arancione fino a maggio? Liguria sarebbe gialla già da questi giorni" In evidenza L'ultimo Dpcm di Draghi, che sarà in vigore dal 7 aprile fino alla fine del prossimo mese sposa una linea dura e prudente, che il popolo italiano ha già imparato a conoscere dalla scorsa settimana con ...

