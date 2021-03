Covid: Spahn, ‘a metà aprile forniture ridotte di J&J aumenteranno in seguito’ (Di sabato 27 marzo 2021) Berlino, 27 mar. (Adnkronos/Dpa) – Prenderanno il via a metà aprile anche in Germania le vaccinazioni con il farmaco monodose della Johnson&Johnson, ha reso noto oggi il ministro della Sanità, Jens Spahn. E’ il quarto vaccino approvato dall’Ue, dopo Pfizer/BioNtech, Moderna e AstraZeneca. Ma ancora non sono state effettuate le consegne. All’inizio, ha precisato Spahn, le consegne del vaccino americano saranno ridotte ma poi aumenteranno successivamente. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Berlino, 27 mar. (Adnkronos/Dpa) – Prenderanno il via aanche in Germania le vaccinazioni con il farmaco monodose della Johnson&Johnson, ha reso noto oggi il ministro della Sanità, Jens. E’ il quarto vaccino approvato dall’Ue, dopo Pfizer/BioNtech, Moderna e AstraZeneca. Ma ancora non sono state effettuate le consegne. All’inizio, ha precisato, le consegne del vaccino americano sarannoma poisuccessivamente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

