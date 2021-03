Covid, l’Rt scende ma alcune regioni cambiano colore (Di sabato 27 marzo 2021) “C’è una riduzione della trasmissibilità con Rt ma che comunque rimane sopra 1 e ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi. Bisogna dunque mantenere le misure”, rammenta Silvio Brusaferro. “C’è un rallentamento della crescita della curva epidemica in Italia e oggi vediamo i primi segnali di stabilizzazione”, ha aggiunto Brusaferro. Spiega: “nella popolazione sopra gli 80 anni, a partire da fine gennaio, è in trend discendente. Per la prima volta è inferiore a quella tra le persone tra i 60 e i 79 anni. Anche questo è un effetto della vaccinazione”. cambiano però anche i colori sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, che ha firmato nuove ordinanze, che andranno in vigore a partire da lunedì 29 marzo. Passano in area rossa le regioni Calabria, Toscana e Val d’Aosta. La Regione Lazio, invece, ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 27 marzo 2021) “C’è una riduzione della trasmissibilità con Rt ma che comunque rimane sopra 1 e ciò significa che comunque il virus tende ad espandersi. Bisogna dunque mantenere le misure”, rammenta Silvio Brusaferro. “C’è un rallentamento della crescita della curva epidemica in Italia e oggi vediamo i primi segnali di stabilizzazione”, ha aggiunto Brusaferro. Spiega: “nella popolazione sopra gli 80 anni, a partire da fine gennaio, è in trend dinte. Per la prima volta è inferiore a quella tra le persone tra i 60 e i 79 anni. Anche questo è un effetto della vaccinazione”.però anche i colori sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, che ha firmato nuove ordinanze, che andranno in vigore a partire da lunedì 29 marzo. Passano in area rossa leCalabria, Toscana e Val d’Aosta. La Regione Lazio, invece, ...

