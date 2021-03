Cauda | Gemelli | ' Con il 60% di immunizzati un' estate quasi normale'

(Di sabato 27 marzo 2021) 'Non sono un indovino, ma penso proprio che a giugno potremo tornare in vacanza. Restando prudenti, usando le mascherine, sia chiaro. E velocizzando il ritmo delle anti '. Il professor , direttore ...

Advertising

Gazzettino : Roberto Cauda, Gemelli: «Con il 60% di immunizzati sarà un'estate quasi normale» - zazoomblog : Roberto Cauda Gemelli: Con il 60% di immunizzati sarà unestate quasi normale - #Roberto #Cauda #Gemelli:… -

Ultime Notizie dalla rete : Cauda Gemelli

Il professor , direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive del Policlinicodi Roma, ripete: rispetto all'estate 2020, abbiamo un'arma in più, i vaccini. Di fatto il governo ci sta ...Il professor , direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive del Policlinicodi Roma, ripete: rispetto all'estate 2020, abbiamo un'arma in più, i vaccini. COMMENTA LA NOTIZIA - NOME ...Per il professor Roberto Cauda, direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma, "a giugno potremo tornare in vacanza. Restando prudenti, usando le mascherine" e " ...«Non sono un indovino, ma penso proprio che a giugno potremo tornare in vacanza. Restando prudenti, usando le mascherine, sia chiaro. E velocizzando il ritmo delle vaccinazioni ...