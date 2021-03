Calciomercato Roma | occhi su un attaccante dell’Arsenal Via Dzeko?

(Di sabato 27 marzo 2021) Lastarebbe lavorando già all’attacco per la prossima stagione: ecco l’nel mirino di Tiago Pinto Lapensa anche alla prossima stagione in sede di mercato: i giallorossi devono risolvere il rebused il suo rapporto mai del tutto risanato con Paulo Fonseca. Secondo quanto riportato da ESPN lastarebbe sondando il terreno con l’Arsenal per Lacazette, centravanti francese che lascerà Londra in estate. Resta da capire anche il futuro dinella prossima estate. Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo Alexandre Lacazette può lasciare l'Arsenal. Secondo ESPN , l'attaccante è conteso sul mercato dae Siviglia. Al suo posto può arrivare un altro francese ex Lione: Nabil Fekir dal Betis.Su Kokorin poi la Fiorentina resta tranquilla: è atteso al centro sportivo lunedì perché è dovuto rimanere ancora ain attesa degli ultimi controlli. Così riporta Radio Bruno .La Roma starebbe lavorando già all'attacco per la prossima stagione: ecco l'attaccante dell'Arsenal nel mirino di Tiago Pinto ...Un calcio in crescita quello degli Stati Uniti, con talenti esportati in Europa. A Tmw ne ha parlato il giornalista Massimo Basile, che ha approfondito anche l’appeal delle varie proprietà americane: ...