Brusaferro: «Riaprire ora? I dati sulle terapie intensive parlano da soli. L’estate sarà più libera, ma non sbagliamo come l’anno scorso» (Di sabato 27 marzo 2021) La terza ondata dell’epidemia di Coronavirus sta rallentando: ora siamo a 247 casi ogni 100 mila abitanti rispetto ai 270 su 100 mila della settimana precedente. E il governo, per una volta, ha scelto di privilegiare la scuola, con la decisione di far tornare in classe dopo Pasqua tutti gli studenti che frequentano la prima media, le scuole elementari e gli asili, a prescindere dal colore della regione. Ma per riprendere una sorta di “normalità” bisognerà attendere L’estate: «sarà più libera», promette infatti Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, intervistato dal Corriere della Sera. «Andiamo verso la stagione calda dove sarà più facile restare all’aperto», aggiunge lo scienziato, «e questo favorirà il rallentamento della ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) La terza ondata dell’epidemia di Coronavirus sta rallentando:siamo a 247 casi ogni 100 mila abitanti rispetto ai 270 su 100 mila della settimana precedente. E il governo, per una volta, ha scelto di privilegiare la scuola, con la decisione di far tornare in classe dopo Pasqua tutti gli studenti che frequentano la prima media, le scuole elementari e gli asili, a prescindere dal colore della regione. Ma per riprendere una sorta di “normalità” bisognerà attendere: «più», promette infatti Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts, intervistato dal Corriere della Sera. «Andiamo verso la stagione calda dovepiù facile restare all’aperto», aggiunge lo scienziato, «e questo favorirà il rallentamento della ...

Advertising

Corriere : Brusaferro (Cts): «Casi in calo, c’è spazio per riaprire solo la scuola» - infoitsalute : Brusaferro: «Riaprire ora? I dati sulle terapie intensive parlano da soli. L’estate sarà più libera, ma non sbaglia… - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Riaprire le scuole', il dottor Brusaferro è ottimista - calabrianewsit : Brusaferro: “La curva dei contagi scende, dobbiamo riaprire le scuole” - - fanpage : 'Riaprire le scuole', il dottor Brusaferro è ottimista -