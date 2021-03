Vaccini, Draghi: “Il criterio dell’età deve essere prioritario. Difficile spiegare perché alcune categorie hanno avuto le dosi prima” (Di venerdì 26 marzo 2021) “La Costituzione attribuisce la governo la competenza in caso pandemia ma non era quello il motivo del richiamo, ho detto che senza collaborazione tra Stato e regioni non si raggiunge il successo e il richiamo era teso a dare la linea di fondo” ovvero che devono essere vaccinate “le persone più fragili e andare in ordine di età, è il criterio che va seguito”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa, rispondendo ad alcune domande dei cronisti sulle misure da mettere in campo per tutelare gli anziani e i più fragili e i criteri da seguire per fare in modo che abbiano la priorità nella campagna vaccinale. “È Difficile spiegare ai cittadini che vedono” alcune categorie vaccinate prima “e non si vede perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) “La Costituzione attribuisce la governo la competenza in caso pandemia ma non era quello il motivo del richiamo, ho detto che senza collaborazione tra Stato e regioni non si raggiunge il successo e il richiamo era teso a dare la linea di fondo” ovvero che devonovaccinate “le persone più fragili e andare in ordine di età, è ilche va seguito”. Lo ha detto il premier Marioin conferenza stampa, rispondendo addomande dei cronisti sulle misure da mettere in campo per tutelare gli anziani e i più fragili e i criteri da seguire per fare in modo che abbiano la priorità nella campagna vaccinale. “Èai cittadini che vedono”vaccinate“e non si vede...

