Un ateneo tutela gli studenti che si mantengono col sesso | ma lo sfruttamento è sempre in agguato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Un kit di strumenti per i lavoratori del” è stato costruito alcuni giorni fa dall’università di Leicester per fornire supporto e tutele agliche si guadagnano da vivere con il lavoro sessuale. Il “Sex Work Toolkit” è ideato per fornire: 1) un quadro generale del lavoro sessuale deglinel Regno Unito; 2) informazioni legali sull’industria del; 3) supporto e risorse per gli-lavoratori del; 4) servizi di supporto locali e nazionali. L’obiettivo prioritario dell’iniziativa è la realizzazione di “un contesto inclusivo di apprendimento, lavoro e ricerca caratterizzato da rispetto e dignità, nonché libero da molestie, bullismo, abusi e discriminazioni Questo include gliche guadagnano attraverso il lavoro sessuale”. Come ...