Taylor Swift | esce oggi “You All Over me feat Maren Morris Taylor’s Version From The Vault

(Di venerdì 26 marzo 2021), venerdì 26 marzo 2021, “You Allme () (’s) (The)”, primo brano inedito dell’album “Fearless (’s)”, in uscita il prossimo 9 aprile. La nuovae del disco, è uno dei primi progetti discografici di, completamente ri-registrato con l’aggiunta delle bonus track pubblicate nel 2008, il brano “Today Was A Fairytale”, parte del film “Appuntamento Con L’amore”, e 6 canzoni inedite. Nel nuovo singolo è presente la cantantenelle back vocals. Inoltre, giovedì 25 marzo è andata in onda un’anteprima di ...

Advertising

carstairsjam : RT @wtchdbeginagain: anche oggi taylor swift ha fatto il suo lavoro #YouAllOverMe - juliafrmthmoon : Nel 2021 taylor swift riesce pure a farmi piacere una canzone scartata da uno dei suoi album che meno mi interessano wow her power - yourstoswift : RT @wtchdbeginagain: anche oggi taylor swift ha fatto il suo lavoro #YouAllOverMe - folkvkoo : nella prossima vita voglio rinascere Taylor Swift - corymontveith : RT @wtchdbeginagain: anche oggi taylor swift ha fatto il suo lavoro #YouAllOverMe -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Swift

MTV.IT

ha rilasciato una delle 6 canzoni inedite che formano "Fearless ('s Version)" (qui trovi la tracklist) , nuova versione del suo secondo album in studio completamente reincisa. Il ...sorprende ancora i suoi fan andando a ripescare una nuova canzone dalla sua 'cassaforte'. Il brano inedito 'You All Over Me' è disponibile da oggi e fa parte di un gruppo di sei tracce ...Taylor Swift e i dirigenti del parco a tema dello Utah Evermore hanno ritirato le accuse che si erano rivolti reciprocamente. Il 2 febbraio, i boss di Evermore avevano presentato un esposto contro la ...Il recente mother-daughter drama di Netflix ha scalato la classifica Nielsen con 953 milioni di minuti visti dagli utenti della piattaforma ...