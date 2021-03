Sciopero della logistica a Casale sul Sile: 'No al maxi polo Amazon' (Di sabato 27 marzo 2021) Nel pomeriggio di venerdì 26 marzo le sigle sindacali SI Cobas e Adl Cobas hanno aderito alla giornata di Sciopero generale del settore della logistica manifestando a Casale sul Sile. Durante la ... Leggi su trevisotoday (Di sabato 27 marzo 2021) Nel pomeriggio di venerdì 26 marzo le sigle sindacali SI Cobas e Adl Cobas hanno aderito alla giornata digenerale del settoremanifestando asul. Durante la ...

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero della Sciopero della logistica a Casale sul Sile: 'No al maxi polo Amazon' Nel pomeriggio di venerdì 26 marzo le sigle sindacali SI Cobas e Adl Cobas hanno aderito alla giornata di sciopero generale del settore della logistica manifestando a Casale sul Sile. Durante la mobilitazione il Contratto collettivo nazionale del trasporto merci, scaduto dal 2019, è stato rinnovato . '...

Treviso, nuova protesta contro la Dad: 'Riapriamo tutte le scuole' ... dopo il successo del sit - in di sabato 20 marzo, ha deciso di replicare l'iniziativa aderendo allo sciopero nazionale del mondo della scuola tenutosi oggi in tutta Italia nel giorno in cui il ...

Scuola, sciopero della Dad a Torino: "Siamo stufi di stare a casa"

Lavoratrici e lavoratori settore spedizioni, merci e logistica, sciopero Lavoratrici e lavoratori settore spedizioni, merci e logistica, sciopero Lunedì 29 marzo sarà sciopero generale anche giornata del 30 marzo ...

