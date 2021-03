Sampdoria, Augello: «Ranieri ha avuto il coraggio di gettarmi nella mischia» (Di venerdì 26 marzo 2021) Tommaso Augello ha parlato della sua esperienza alla Sampdoria con Claudio Ranieri in panchina Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, è alla sua prima stagione da titolare in Serie A. Fresco di rinnovo fino al 2025, Augello non pensa al futuro e si racconta ai taccuini di Tuttosport. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24 VITA CAMBIATA – «Calcisticamente parlando ora sono in un ambiente diverso. Tutti sperano di trovare un ambiente del genere. Ma la mia vita è rimasta la stessa. Il calcio è solo una parte della vita». TARDI IN SERIE A – «Non sta a me dirlo. Ho fatto tutte le mie tappe con le tempistiche giuste. Se avessi meritato questa categoria prima forse sarebbe accaduto. C’è stata la mia crescita e anche la fortuna tra virgolette di arrivare qui. Tante variabili. Quando e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tommasoha parlato della sua esperienza allacon Claudioin panchina Tommaso, terzino della, è alla sua prima stagione da titolare in Serie A. Fresco di rinnovo fino al 2025,non pensa al futuro e si racconta ai taccuini di Tuttosport. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24 VITA CAMBIATA – «Calcisticamente parlando ora sono in un ambiente diverso. Tutti sperano di trovare un ambiente del genere. Ma la mia vita è rimasta la stessa. Il calcio è solo una parte della vita». TARDI IN SERIE A – «Non sta a me dirlo. Ho fatto tutte le mie tappe con le tempistiche giuste. Se avessi meritato questa categoria prima forse sarebbe accaduto. C’è stata la mia crescita e anche la fortuna tra virgolette di arrivare qui. Tante variabili. Quando e ...

Advertising

clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: tra #Augello e la #Lazio la storia non è finita? #Samp - BombeDiVlad : ?? #Sampdoria, tante squadre seguono #Augello ?? Il terzino ha recentemente rinnovato con il club ligure #LBDV… - alfredo94131950 : RT @clubdoria46: #Sampdoria, si guarda ancora allo #Spezia: dopo #Augello arriverà anche #Ricci? Like - No Retweet - Sì #calciomercato #sam… - infoitsport : Numeri da capogiro per Augello: ottima intuizione della Sampdoria - clubdoria46 : #Sampdoria, si guarda ancora allo #Spezia: dopo #Augello arriverà anche #Ricci? Like - No Retweet - Sì #calciomercato #samp #ClubDoria46 -