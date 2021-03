Piacenza | arrivano le scuse dopo i cartelli shock sull’aborto

Leggi su dire

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – “Quelle immagini e i relativi messaggi erano ironici e non erano riferiti a nessuna persona in particolare. Per quanto fuori luogo, lo scopo non era certo quello di offendere o criticare qualcuno. Mi dispiace tantissimo per la situazione che si è creata, soprattutto per le persone che si sono sentite ferite. Chiedo scusa a tutti”. Questo il contenuto del biglietto anonimo che sta girando nella scuola superiore piacentina a seguito dello scioccante attacco contro una studentessa rientrata in classe dopo un’interruzione volontaria di gravidanza.