Pfizer dà il via al test per vaccino anti Covid sui bambini con meno di 12 anni (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo studio condotto da Pfizer valuterà la sicurezza del vaccino e il dosaggio corretto per i bambini con un'età inferiore ai 12 anni E' partita la sperimentazione del vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 sui bambini con un'età compresa tra i 5 e gli 11 anni; se i risultati saranno considerati validi si passerà alle altre fasce d'età ovvero da 2 anni a 5 anni e da 6 mesi a 2 anni. Durante la prima fase della sperimentazione, tre diversi dosaggi del vaccino – 10 microgrammi, 20 microgrammi e 30 microgrammi – saranno testati in ciascuna fascia di età, a partire dalla più anziana, ha affermato la società. Nelle persone di età pari o superiore a 16 ...

