Pd: Letta accoglie le Sardine, con Renzi è gelo (Di venerdì 26 marzo 2021) Tra il Partito democratico e le Sardine torna il feeling, Letta: "Ottime prospettive". Ancora nessun contatto tra il neosegretario dem e il leader di Italia Viva Dall'occupyPd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti alla 'distensione' con il nuovo leader del Pd, Enrico Letta. Dai toni aspri (su tutti quell'aggettivo di marchio 'tossico' che tanto era andato di… L'articolo Corriere Nazionale.

