Paola Perego | l’ex marito Andrea Carnevale | ecco cosa fa oggi

(Di venerdì 26 marzo 2021)è stato un attaccante molto particolare, dal carattere difficile e dal talento cristallino, è rimasto confinato in Serie C fino a quando una bandiera del Napoli, all’epoca all’Avellino, non ci vede qualdi speciale, era Luis Vinicio. Il suo cammino era stato lastricato dai problemi familiari. Il profetico cognome continuava a fargli brutti scherzi: il padre uccide la madre e va in galera lasciando i 7 figli in balia di se stessi. 5 anni dopo esce e si suicida. Era il 1974 quando questa agonia cominciò. Papà Gaetano, ex manovale delle Ferrovie dello Stato, emigrato per qualche anno in Germania, al suo ritorno a Monte San Biagio fu colto da un raptus di follia e uccise a colpi d’ascia la moglie Filomena. La colse di sorpresa, alle spalle, mentre la donna stava facendo il bucato sul greto di un ...