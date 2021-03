Ora legale 2021: quando cambia e come spostare le lancette (Di sabato 27 marzo 2021) Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 si ripropone il consueto appuntamento con l' ora legale . Questo significa che alle 2:00 in punto è previsto uno scatto in avanti di tutti gli ... Leggi su quotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzosi ripropone il consueto appuntamento con l' ora. Questo significa che alle 2:00 in punto è previsto uno scatto in avanti di tutti gli ...

Advertising

repubblica : Domenica torna l'ora legale e potrebbe essere l'ultima. Anche se l'Italia non vuole - Avvenire_Nei : Dormiremo un'ora in meno, ma avremo anche un'ora di luce in più e giornate finalmente più lunghe… - ilpost : Domenica torna l’ora legale - Rosskitty77 : @Anarcorvopunk77 @InMonsterland Sono solo ricatti privi di ogni base legale, però rendono molto ostico l'ambiente d… - gabxrouge : @deca_hemmyblack amo anche oggi all’una, perché da loro è già l’ora legale -