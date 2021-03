MotoGP, Jack Miller: “Era importante riuscire a chiudere bene queste prime due sessioni” (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Motomondiale 2021 ha visto scattare oggi, venerdì 28 marzo, il fine settimana del GP del Qatar, con le prove libere che si sono disputate a Losail, valide per la prima tappa del calendario di MotoGP. A far segnare il miglior tempo nella classifica combinata è stato Jack Miller. Il pilota del Ducati Lenovo Team, che a fine giornata ha parlato al sito ufficiale della scuderia, dopo aver chiuso al terzo posto la prima sessione, ha infatti messo a segno il miglior crono nelle FP2, in 1:53.387, arrivando ad appena 7 millesimi dal record del circuito. Così il numero 43 della MotoGP: “E’ stato un inizio un po’ in salita a causa della caduta in FP1, ma poi la giornata è andata bene. Nel pomeriggio il vento aveva reso le condizioni abbastanza difficili, ma verso sera ho ritrovato nuovamente il feeling con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Motomondiale 2021 ha visto scattare oggi, venerdì 28 marzo, il fine settimana del GP del Qatar, con le prove libere che si sono disputate a Losail, valide per la prima tappa del calendario di. A far segnare il miglior tempo nella classifica combinata è stato. Il pilota del Ducati Lenovo Team, che a fine giornata ha parlato al sito ufficiale della scuderia, dopo aver chiuso al terzo posto la prima sessione, ha infatti messo a segno il miglior crono nelle FP2, in 1:53.387, arrivando ad appena 7 millesimi dal record del circuito. Così il numero 43 della: “E’ stato un inizio un po’ in salita a causa della caduta in FP1, ma poi la giornata è andata. Nel pomeriggio il vento aveva reso le condizioni abbastanza difficili, ma verso sera ho ritrovato nuovamente il feeling con la ...

