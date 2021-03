MotoGP, Fabio Quartararo: “Ci sono stati alcuni piccoli errori su cui migliorare” (Di sabato 27 marzo 2021) Il francese Fabio Quartararo, pilota del team Monster Energy Yamaha MotoGP, ha fatto segnare il terzo crono complessivo al termine della prima giornata di prove libere del GP del Qatar, che si sono disputate a Losail, con il crono di 1’53.575. Il transalpino ha parlato al sito ufficiale della scuderia. Così il francese: “sono così felice di fare finalmente i nostri primi giri della stagione 2021. Non abbiamo girato con la migliore opzione di pneumatici nelle FP1 perché dovevamo conservare le gomme morbide per dopo, per il momento giusto“. Questa l’analisi della prima giornata di prove ormai conclusa: “Nella prima parte delle FP2 abbiamo provato qualcosa che non mi è piaciuto, ma è bello averlo potuto provare. Adesso lo sappiamo. È stato bello anche fare i due time attack alla fine“. Tutto il lavoro ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Il francese, pilota del team Monster Energy Yamaha, ha fatto segnare il terzo crono complessivo al termine della prima giornata di prove libere del GP del Qatar, che sidisputate a Losail, con il crono di 1’53.575. Il transalpino ha parlato al sito ufficiale della scuderia. Così il francese: “così felice di fare finalmente i nostri primi giri della stagione 2021. Non abbiamo girato con la migliore opzione di pneumatici nelle FP1 perché dovevamo conservare le gomme morbide per dopo, per il momento giusto“. Questa l’analisi della prima giornata di prove ormai conclusa: “Nella prima parte delle FP2 abbiamo provato qualcosa che non mi è piaciuto, ma è bello averlo potuto provare. Adesso lo sappiamo. È stato bello anche fare i due time attack alla fine“. Tutto il lavoro ...

