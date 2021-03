Microsoft potrebbe acquisire Discord il prossimo mese (Di venerdì 26 marzo 2021) All'inizio di questa settimana, abbiamo appreso che Discord stava cercando un acquirente e che Microsoft sarebbe in trattative con la società per una potenziale acquisizione. Ora, un nuovo report del Wall Street Journal afferma che il gigante di Redmond ha in programma di chiudere l'affare entro il prossimo mese. Secondo WSJ, Microsoft è in trattative esclusive con Discord e prevede di chiudere l'accordo per oltre $ 10 miliardi ad aprile. Microsoft si è concentrata sui giochi ultimamente poiché la società ha recentemente acquisito ZeniMax Media, la società madre di Bethesda. L'anno scorso, l'azienda ha persino tentato di acquisire TikTok quando l'ex presidente Donald Trump ha costretto ByteDance a vendere le operazioni statunitensi dell'azienda a una ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) All'inizio di questa settimana, abbiamo appreso chestava cercando un acquirente e chesarebbe in trattative con la società per una potenziale acquisizione. Ora, un nuovo report del Wall Street Journal afferma che il gigante di Redmond ha in programma di chiudere l'affare entro il. Secondo WSJ,è in trattative esclusive cone prevede di chiudere l'accordo per oltre $ 10 miliardi ad aprile.si è concentrata sui giochi ultimamente poiché la società ha recentemente acquisito ZeniMax Media, la società madre di Bethesda. L'anno scorso, l'azienda ha persino tentato diTikTok quando l'ex presidente Donald Trump ha costretto ByteDance a vendere le operazioni statunitensi dell'azienda a una ...

