Messina, scende dall'auto per prestare soccorso: militare 22enne travolto e ucciso (Di venerdì 26 marzo 2021) Un giovane di 22 anni Riccardo Maestrale, di Milazzo, è morto in un incidente sull'autostrada A20, all'altezza del viadotto Tarantonio, poco prima di Villafranca Tirrena (Messina) , in direzione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021) Un giovane di 22 anni Riccardo Maestrale, di Milazzo, è morto in un incidente sull'strada A20, all'altezza del viadotto Tarantonio, poco prima di Villafranca Tirrena () , in direzione ...

