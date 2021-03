Maps, nel 2020 ricavi in crescita (+5,3%) (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Valore della Produzione di Maps nel 2020 è pari a 19,6 milioni, in crescita del 5,3% rispetto ai 18,6 milioni al 31 dicembre 2019. I ricavi totali sono pari a 17,9 milioni, in incremento del +,3% rispetto a 17 milioni al 31 dicembre 2019, con una performance positiva registrata dalle divisioni Healthcare e Gzoom (valutazione delle performance non finanziarie). Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) è pari a 3,4 milioni (Euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2019), corrispondente a un Ebitda Margin del 19,0% (22,2% al 31 dicembre 2019). Il Margine Operativo Netto (Ebit) è pari a Euro 0,8 milioni (Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2019), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 2,3 milioni (Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2019), in significativo incremento principalmente per effetto dell’aumento degli ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Valore della Produzione dinelè pari a 19,6 milioni, indel 5,3% rispetto ai 18,6 milioni al 31 dicembre 2019. Itotali sono pari a 17,9 milioni, in incremento del +,3% rispetto a 17 milioni al 31 dicembre 2019, con una performance positiva registrata dalle divisioni Healthcare e Gzoom (valutazione delle performance non finanziarie). Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) è pari a 3,4 milioni (Euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2019), corrispondente a un Ebitda Margin del 19,0% (22,2% al 31 dicembre 2019). Il Margine Operativo Netto (Ebit) è pari a Euro 0,8 milioni (Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2019), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 2,3 milioni (Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2019), in significativo incremento principalmente per effetto dell’aumento degli ...

Advertising

DividendProfit : Maps, nel 2020 ricavi in crescita (+5,3%) - DividendProfit : Maps, nel 2020 ricavi in crescita (+5,3%) - giornalettismo : Centinaia di commenti su #GoogleMaps in cui si insultava la memoria delle vittime della #Shoah nel campo di stermin… - TurboLangs : 'Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita'. È quanto… - rockinste : RT @MapsGroup: Meno promozioni e più RELAZIONI. La rivoluzione innescata dalla #pandemia impone un cambiamento radicale nel pensare i progr… -

Ultime Notizie dalla rete : Maps nel MAPS, i risultati finanziari del 2020 MAPS - società quotata all'AIM Italia e attiva nel settore della digital transformation - ha comunicato i risultati finanziari del 2020, esercizio chiuso con un valore della produzione di 19,62 ...

Maps, nel 2020 ricavi in crescita (+5,3%) Il Valore della Produzione di Maps nel 2020 è pari a 19,6 milioni, in crescita del 5,3% rispetto ai 18,6 milioni al 31 dicembre 2019. I ricavi totali sono pari a 17,9 milioni, in incremento del +,3% rispetto a 17 milioni al 31 ...

Maps, nel 2020 ricavi in crescita (+5,3%) ilmessaggero.it Maps, nel 2020 ricavi in crescita (+5,3%) Il Valore della Produzione di Maps nel 2020 è pari a 19,6 milioni, in crescita del 5,3% rispetto ai 18,6 milioni al 31 dicembre 2019.

Draghi: riaprono scuole fino alla prima media. Fino al 30 aprile niente zone gialle. Salta riapertura cinema e teatri Nel pomeriggio, alle 14, Draghi interverrà in conferenza stampa: sarà quella l’occasione per nuovi dettagli sulle prossime misure di contenimento. L’andamento della pandemia e delle azioni di ...

- società quotata all'AIM Italia e attivasettore della digital transformation - ha comunicato i risultati finanziari del 2020, esercizio chiuso con un valore della produzione di 19,62 ...Il Valore della Produzione di2020 è pari a 19,6 milioni, in crescita del 5,3% rispetto ai 18,6 milioni al 31 dicembre 2019. I ricavi totali sono pari a 17,9 milioni, in incremento del +,3% rispetto a 17 milioni al 31 ...Il Valore della Produzione di Maps nel 2020 è pari a 19,6 milioni, in crescita del 5,3% rispetto ai 18,6 milioni al 31 dicembre 2019.Nel pomeriggio, alle 14, Draghi interverrà in conferenza stampa: sarà quella l’occasione per nuovi dettagli sulle prossime misure di contenimento. L’andamento della pandemia e delle azioni di ...