LIVE Moto3 | Prove libere GP Qatar in DIRETTA | Pedro Acosta svetta in FP1 Tra 20 minuti si torna in pista!

(Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LALADELLEDI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 15.53 Il sole splende a Losail, circuito che accoglierà i primi due eventi del 2021. Ricordiamo infatti che settimana prossima assisteremo alla prima edizione del GP di Doha. 15.52 Tutto è pronto per la seconda sessione del fine settimana che inaugura il Motomondiale 2021. I giovani protagonisti dellasi apprestano a scendere in pista in una sessione che potrebbe determinare i 14 piloti che passerannomente alla Q2. 15.50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella FP2 del Gran Premio del, primo atto della2021. Tra 20 ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Qatar FP1: @37_pedroacosta il più veloce, @M16NO è sesto

GP Qatar: Acosta e Binder al top nelle Libere 1, Migno sesto Infortunio per Simone Corsi Si ... per la gara di domenica, attenzione al vento! La classifica completa. Il tempo di riferimento è di Pedro Acosta in 2'05.809, 89 millesimi meglio di Darryn Binder e tre decimi davanti a Ryusel Yamanaka. Primo degli italiani è Andrea Migno, sesto.