L'Istat: a marzo cala fiducia dei consumatori, aumenta fra imprese (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel mese di marzo l'indice del clima di fiducia dei consumatori è sceso a 100,9 punti dai da 101,4 del mese precedente, mentre risale, da 93,3 a 93,9, quello composito delle imprese. Secondo l'Istat, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel mese dil'indice del clima dideiè sceso a 100,9 punti dai da 101,4 del mese precedente, mentre risale, da 93,3 a 93,9, quello composito delle. Secondo l', ...

Advertising

ConsumForum : RT @istat_it: Fiducia dei consumatori e delle imprese: a marzo 2021 fiducia dei consumatori da 101,4 a 100,9, fiducia delle imprese da 93,3… - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: L'Istat: a marzo cala fiducia dei consumatori, aumenta fra imprese #istat - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: L'Istat: a marzo cala fiducia dei consumatori, aumenta fra imprese #istat - MichelaRoi : RT @ItaCooperativa: #Economia: a marzo fiducia consumatori in calo, sale per imprese @istat_it @Confcooperativ1 - Confcooperativ1 : RT @ItaCooperativa: #Economia: a marzo fiducia consumatori in calo, sale per imprese @istat_it @Confcooperativ1 -