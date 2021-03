Letta e Conte fanno risalire il Pd e il M5s nei sondaggi (Di venerdì 26 marzo 2021) L'alleanza giallorossa ha rischiato di saltare in aria con l'arrivo di Draghi a Palazzo Chigi. Dal lato del Pd, le polemiche indirizzate alla segreteria e al gruppo dirigente, accusato di essere ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) L'alleanza giallorossa ha rischiato di saltare in aria con l'arrivo di Draghi a Palazzo Chigi. Dal lato del Pd, le polemiche indirizzate alla segreteria e al gruppo dirigente, accusato di essere ...

Advertising

ilriformista : Sull’ex premier Conte e la futura alleanza con i Dem pesa la querelle con Casaleggio. Un big 5 Stelle confessa al R… - Linkiesta : Letta sta cominciando a scoprire le sue carte, che al momento sono grottesche come quelle di Zingaretti. Il segret… - matteorenzi : Zingaretti aveva consegnato a Conte la leadership del centrosinistra, Enrico Letta rivendica un profilo riformista.… - Irene_p2001 : RT @Barbara86764611: La Boschi che cerca di mettere il veto all'alleanza tra Letta e Conte a me sembra semplicemente ridicola. - quotidiacanarie : #Draghi o #Conte, #Salvini o #Letta, #M5S o #Fdi nulla cambia in Italia decisioni prese sull'onda di pressioni di l… -