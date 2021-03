Le lacrime di Elisa Isoardi per la sua mamma: dalle scuse al ti voglio bene (Di venerdì 26 marzo 2021) Chi segue Elisa Isoardi sa bene quanto la conduttrice sia legata alla sua famiglia: dall’amato fratello alla sua mamma passando per la nonna adorata! E non ci si aspettava forse che la conduttrice scegliesse di parlare all’Isola dei famosi 2021 di un aspetto particolare del rapporto che ha con la sua mamma. Ma si sa, l’Isola, aiuta molto a riflettere e anche a ritrovarsi. Nella puntata in onda ieri sera, Ilary Blasi ha mostrato dei video a Elisa che si è molto commossa anche pensando a quello che le è venuto in mente in questi giorni di lontananza dalla sua famiglia e ha poi raccontato che cosa farà una volta uscita dal gioco. Lei un rapporto con sua madre ce l’ha, non deve recuperare niente ma forse farsi perdonare qualche “ti voglio bene” che è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 26 marzo 2021) Chi seguesaquanto la conduttrice sia legata alla sua famiglia: dall’amato fratello alla suapassando per la nonna adorata! E non ci si aspettava forse che la conduttrice scegliesse di parlare all’Isola dei famosi 2021 di un aspetto particolare del rapporto che ha con la sua. Ma si sa, l’Isola, aiuta molto a riflettere e anche a ritrovarsi. Nella puntata in onda ieri sera, Ilary Blasi ha mostrato dei video ache si è molto commossa anche pensando a quello che le è venuto in mente in questi giorni di lontananza dalla sua famiglia e ha poi raccontato che cosa farà una volta uscita dal gioco. Lei un rapporto con sua madre ce l’ha, non deve recuperare niente ma forse farsi perdonare qualche “ti” che è ...

