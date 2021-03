La triste fine dei Costruttori per Conte: tornano al Misto (Di venerdì 26 marzo 2021) Europeisti addio, il Movimento associativo italiani all’estero lascia il gruppo al Senato. Dovevano salvare il Conte bis, non sono neanche riusciti a salvare sé stessi. La decisione è stata presa nell’ultima assemblea del comitato direttivo del Maie. “Dopo aver preso atto dell’annuncio della senatrice Tatjana Rojc, che ha comunicato il suo ritorno nel Pd entro Pasqua e del prossimo passaggio di Mariarosaria Rossi a ‘Cambiamo!’, anche noi abbiamo deciso di tornare a iscriverci al gruppo Misto, dove nascerà una componente Maie”. Ad annunciarlo è il senatore Ricardo Merlo, presidente del Maie. Per il vicepresidente, Mario Borghese, “il gruppo nato con l’obiettivo di sostenere Conte, ha esaurito la sua funzione”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Europeisti addio, il Movimento associativo italiani all’estero lascia il gruppo al Senato. Dovevano salvare ilbis, non sono neanche riusciti a salvare sé stessi. La decisione è stata presa nell’ultima assemblea del comitato direttivo del Maie. “Dopo aver preso atto dell’annuncio della senatrice Tatjana Rojc, che ha comunicato il suo ritorno nel Pd entro Pasqua e del prossimo passaggio di Mariarosaria Rossi a ‘Cambiamo!’, anche noi abbiamo deciso di tornare a iscriverci al gruppo, dove nascerà una componente Maie”. Ad annunciarlo è il senatore Ricardo Merlo, presidente del Maie. Per il vicepresidente, Mario Borghese, “il gruppo nato con l’obiettivo di sostenere, ha esaurito la sua funzione”.

