Juventus, Dybala via a parametro zero? Il possibile scenario (Di venerdì 26 marzo 2021) Rinnovo Dybala: ecco le condizioni poste dalla Juventus e i possibili scenari sul futuro del numero 10 bianconero al centro del mercato La Juventus avrebbe deciso di non assecondare le richieste di Dybala in sede di rinnovo contrattuale. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero punta ad un prolungamento, ma solo a cifre ragionevoli. Una possibile strada porta alla cessione dell’argentino a giugno, mentre un’altra ipotesi è il rinnovo ma alle cifre volute dalla Juve. Infine, non è da scartare nemmeno l’ipotesi di mancato prolungamento del contratto, con l’argentino che resterebbe in bianconero fino a giugno 2022 e lascerebbe Torino a parametro zero. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Rinnovo: ecco le condizioni poste dallae i possibili scenari sul futuro del numero 10 bianconero al centro del mercato Laavrebbe deciso di non assecondare le richieste diin sede di rinnovo contrattuale. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero punta ad un prolungamento, ma solo a cifre ragionevoli. Unastrada porta alla cessione dell’argentino a giugno, mentre un’altra ipotesi è il rinnovo ma alle cifre volute dalla Juve. Infine, non è da scartare nemmeno l’ipotesi di mancato prolungamento del contratto, con l’argentino che resterebbe in bianconero fino a giugno 2022 e lascerebbe Torino a. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Gazzetta_it : #Nedved mette #Dybala sul mercato: cosa succede alla Juve? - tvdellosport : ? JOYA FINITA? ?? La permanenza di Paulo #Dybala alla #Juventus è in bilico. ?? Per la prossima stagione, i bianco… - SkySport : Dybala, tutte le tappe della sua storia alla Juventus - CarloAl87550029 : RT @ivanfcardia: '#Dybala è il giocatore più importante della #Juventus. Su cinque anni ha una media di 20 gol a stagione, giocando da nume… - CarloAl87550029 : RT @PaPaganini: Buongiorno. I rumors di mercato indicano come cessione probabile quella di #Dybala. Personalmente troverei la cosa sbagliat… -