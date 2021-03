(Di venerdì 26 marzo 2021) Alessandrosi è certamente rivelato, per continuità e qualità di rendimento, una delle note più liete dell'di Antonio.Grazie alle prestazioni sfoderatei nel corso della stagione, il difensore centrale si è guadagnato progressivamente ladel tecnico nerazzurro Antonio. Il tecnico ex Chelsea e Juventus sta premiando i sacrifici e l'abnegazione tattica mostrata dal calciatore classe 1999, ormai consacratosi uno dei punti di forza della compagine nerazzurra. Ai microfoni di "Rai Sport", il numero 95 dell', ha parlato della suacon il club e con la Nazionale italiana di Roberto Mancini di cui è diventato elementofisso grazie all'ottimo rendimento in campionato. Di seguito le sue dichiarazioni.VIDEO Italia-Estonia, formazione ...

Advertising

Inter : ?? | SFIDA Portiamo lo spettacolo di San Siro nelle strade! ??? @AchrafHakimi e @gaglio94 sfidano #Bastoni e… - Mediagol : #Inter, Bastoni: 'Conte fondamentale per la mia crescita, devo ripagare la fiducia. Scudetto? Rispondo così'… - Ftbnews24 : @SerieA #Inter #Lukaku #InterSassuolo #SanSiro #Conte?? - InterFanTV : #Bastoni commenta la sua crescita e quella dell'#Inter: - passione_inter : Bastoni: 'Cresciuto grazie a Conte, battere la Juventus ci ha cambiato. Sulla costruzione dal basso...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bastoni

Dopo una battaglia serrata, ha vinto la coppia- Mancini con il 36,7% dei voti. Quella composta dai centrali die Roma era la coppia più giovane tra quelle proposte, evidentemente c'è ..., parlaEcco le parole dia lla Rai. Si parte dal suo rendimento in crescita e dal feeling con l'allenatore:e la molla scudetto Quindi un retroscena sulla partita che ha ...Alessandro Bastoni è una delle rivelazioni dell'Inter e della nazionale italiana. Il difensore nerazzurro potrebbe conquistare il suo primo trofeo da professionista al termine della stagione, il tanto ...Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ora in Nazionale per le qualificazioni al Mondiale 2022, ha parlato a Rai Sport anche di Atalanta Di seguito un estratto delle parole di Bastoni in tv: “Con ...