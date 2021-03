“Il sesso no”. Tina Cipollari ‘senza pietà’ con Gemma Galgani: “Lei con i giovanotti…” (Di venerdì 26 marzo 2021) I confronti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono quasi sempre al centro delle puntate di Uomini e Donne. L’opinionista non ne perdona una alla dama torinese. E le loro liti in studio sono praticamente all’ordine del giorno. Tina Cipollari stuzzica spesso Gemma Galgani con il pupazzo di una mummia. Lo porta in studio e prende in giro la dama del Trono Over, rimarcando un’ipotetica somiglianza. Gemma ha spiegato che quei siparietti le provocano grande sofferenza. Insomma tra di loro le liti sono vere così come la sofferenza che prova Gemma Galgani: “Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) I confronti trasono quasi sempre al centro delle puntate di Uomini e Donne. L’opinionista non ne perdona una alla dama torinese. E le loro liti in studio sono praticamente all’ordine del giorno.stuzzica spessocon il pupazzo di una mummia. Lo porta in studio e prende in giro la dama del Trono Over, rimarcando un’ipotetica somiglianza.ha spiegato che quei siparietti le provocano grande sofferenza. Insomma tra di loro le liti sono vere così come la sofferenza che prova: “Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare ...

Epaminonda9 : @uominiedonne Definire #alessandro un bambino è un complimento, cara #tina Pinnolo è molto di più. Stupido e cer… - tina_giatti : RT @angeloazzurroo: okay il sesso è bello, ma il periodo del flirt? - vincycernic95 : Tina ormai pensa sempre al sesso per chiunque parli al centro mi sento male #uominiedonne - Gif_di_Tina : #UominieDonne Con Gero e Samantha ci vuole Ibuprofene senza sesso - angyfrassanito : Come direbbe Tina.....Gemma sta facendo gia la faccia da sesso??????#uominiedonne -