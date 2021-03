F.1, GP Bahrain - Libere 1, Verstappen suona la carica (Di venerdì 26 marzo 2021) Con la prima ora di prove Libere del Gran Premio del Bahrain, si apre ufficialmente la stagione 2021 di Formula 1. I primi sessanta minuti di prove sul circuito del Sakhir hanno visto primeggiare la Red Bull Racing, con Max Verstappen che ha ottenuto il giro più veloce, fermando il cronometro sull'1:31.394. L'olandese ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas e la McLaren di Lando Norris. Il nuovo format di un'ora ha dato vita a una sessione particolarmente serrata e intensa, nel corso della quale abbiamo avuto delle conferme sulle prime sensazioni che erano arrivate durante i test. Prime impressioni. Sulla lotta tra Red Bull e Mercedes, ormai, sembra proprio che ci si possa scommettere. Se il team di Milton Keynes ha mostrato una buona performance, che conferma le ottime impressioni della vigilia, anche la Mercedes è molto ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 marzo 2021) Con la prima ora di provedel Gran Premio del, si apre ufficialmente la stagione 2021 di Formula 1. I primi sessanta minuti di prove sul circuito del Sakhir hanno visto primeggiare la Red Bull Racing, con Maxche ha ottenuto il giro più veloce, fermando il cronometro sull'1:31.394. L'olandese ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas e la McLaren di Lando Norris. Il nuovo format di un'ora ha dato vita a una sessione particolarmente serrata e intensa, nel corso della quale abbiamo avuto delle conferme sulle prime sensazioni che erano arrivate durante i test. Prime impressioni. Sulla lotta tra Red Bull e Mercedes, ormai, sembra proprio che ci si possa scommettere. Se il team di Milton Keynes ha mostrato una buona performance, che conferma le ottime impressioni della vigilia, anche la Mercedes è molto ...

