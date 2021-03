Due gemelli separati alla nascita per curarsi, si sono riuniti dopo due settimane (Di venerdì 26 marzo 2021) A Liverpool c'è stato un avvenimento di quelli che in questo periodo di sofferenza e lontananza per gli individui ha fatto commuovere e ben sperare. Una coppia di gemellini Neve e Louie, molto piccoli,... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) A Liverpool c'è stato un avvenimento di quelli che in questo periodo di sofferenza e lontananza per gli individui ha fatto commuovere e ben sperare. Una coppia dini Neve e Louie, molto piccoli,...

Advertising

Stellin62152708 : RT @Italiantifa: I due gemelli disagiati di M....prima dell'omicidio del povero Willy hanno pestato altre persone...Questi due brutti cazz… - MariMario1 : RT @mircoDmirco: Vi chiedo di pregare il Buon Dio per una giovane mamma di nome Elisa, 35 anni, per il marito ed i due piccoli gemelli. - SaverioMascaro : RT @mircoDmirco: Vi chiedo di pregare il Buon Dio per una giovane mamma di nome Elisa, 35 anni, per il marito ed i due piccoli gemelli. - galata_mf : RT @mircoDmirco: Vi chiedo di pregare il Buon Dio per una giovane mamma di nome Elisa, 35 anni, per il marito ed i due piccoli gemelli. - AIsotti : @MedBunker Mia moglie ha partorito due gemelli senza epidurale..dopo averle somministrato l'ossitocina è stato tut… -