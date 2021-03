David Donatello | 15 candidature per “Volevo Nascondermi”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 26 marzo 2021) Quindiciper "" di Giorgio Diritti, 14 per "Hammamet" di Gianni Amelio e 13 per "Favolacce" dei fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo. Sono i tre film che hanno ottenuto il maggior numero diaidi, i premi del cinema italiano giunti alla 66esima edizione, che saranno assegnati l'11 maggio in diretta in prima serata su Rai1 in una cerimonia presentata per la sesta volta da Carlo Conti.Tutti e tre sono in lizza come miglior film insieme a "Le sorelle Macaluso" di Emma Dante (sei) e "Miss Marx" di Susanna Nicchiarelli (11). La cinquina è la stessa anche per la regia. Due le donne in corsa quest'anno, mai nessuna nella storia del premio del cinema italiano ha vinto per la ...