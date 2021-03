Covid, “simil peritonite sintomo in bimbi piccoli” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Nei bambini molto piccoli, sotto i 4 anni, l’infezione da Sars-Cov-2, può presentarsi come una simil peritonite, che spesso necessita di un intervento chirurgico. E’ un sintomo importante che i chirurghi pediatri devono conoscere perché, clinicamente, la malattia può presentarsi, esclusivamente, con un dolore acuto simile a un’appendicite”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Claudio Spinelli, ordinario di chirurgia pediatrica all’università di Pisa, dirigente della sezione di chirurgia pediatrica infantile dell’azienda ospedaliera universitaria della città toscana, che invita “a non allarmarsi sui rischi di infezione nella fascia pediatrica” ma anche “a non trascurare la questione che, comunque, esiste, in particolare in questa fase dell’epidemia in cui la variante inglese, con la sua contagiosità ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) “Nei bambini molto, sotto i 4 anni, l’infezione da Sars-Cov-2, può presentarsi come una, che spesso necessita di un intervento chirurgico. E’ unimportante che i chirurghi pediatri devono conoscere perché, clinicamente, la malattia può presentarsi, esclusivamente, con un dolore acutoe a un’appendicite”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Claudio Spinelli, ordinario di chirurgia pediatrica all’università di Pisa, dirigente della sezione di chirurgia pediatrica infantile dell’azienda ospedaliera universitaria della città toscana, che invita “a non allarmarsi sui rischi di infezione nella fascia pediatrica” ma anche “a non trascurare la questione che, comunque, esiste, in particolare in questa fase dell’epidemia in cui la variante inglese, con la sua contagiosità ...

