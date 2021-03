Cantine a fumetti finalmente disponibile

(Di venerdì 26 marzo 2021) Kleiner Flug, il Movimento Turismo per il Vino toscano e la Scuola Internazionale di Comics di Firenze vi invitano a partire per un enotur davvero particolare, dove al posto di calici da sorseggiare e cibarie da gustare troverete pagine e pagine di. Da ogginelle migliori librerie, fumetterie, shop online e sul sito della casa editrice “”, un volume antologico che racconta attraverso 10 storie altrettantetoscane, all’avanguardia nel campo del vino nazionale e internazionale. 10 racconti, realizzati in tandem da autori affermati e altri esordienti: da una parte gli studenti della Scuola Internazionale di Comics di Firenze, dall’altra professionisti attivi nel settore da molti anni. Un mix questo, fruttato e d’annata (come un buon vino), che siamo ...

Kleiner Flug, la Scuola Internazionale di Comics di Firenze e il Movimento Turismo del Vino Toscana, la più importante realtà regionale per l'enoturismo e tra le più all'avanguardia a livello nazionale e internazionale, hanno unito le forze per far visitare le maggiori cantine toscane... a fumetti! Zai è una cantina urbana proiettata in un futuro sempre più vegano. Una storia che sarà in continua evoluzione al pari di un vero e proprio fumetto. Ecco dunque i vini-personaggio in ...