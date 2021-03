Cagliari | tre giocatori continuano ad allenarsi a parte | il report

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ilè sceso in campo ad Asseminello nel pentultimo allenamento della settimana: ecco ildel club rossoblù Ilè sceso in campo ad Asseminello per il penultimo allenamento della settimana: ecco ildel club rossoblù. «Ilal lavoro al Centro sportivo di Assemini: senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, la squadra si è allenata agli ordini di mister Leonardo Semplici. Dopo l'attivazione, i rossoblù hanno svolto una serie di partite a tema, per poi terminare la seduta odierna con una partitella su campo ridotto. Luca Ceppitelli, Riccardo Sottil e Matteo Tramoni hanno proseguito nel lavoro personalizzato. Domani mattina, sabato 27 marzo, è in agenda una nuova seduta che chiuderà la settimana di allenamenti».