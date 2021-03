Azzurri | Chiellini | Caputo e Berardi tornano a casa

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, dovrà fare a meno di tre dei convocati, Domenico, Francescoe Giorgio, per le due partite da disputare tra domenica e mercoledì, in ...

I tre calciatori, indisponibili, non si aggregheranno con il resto del gruppo che partirà alla volta di Sofia, dove domenica gliaffronteranno la Bulgaria., Berardi e Caputo ...Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, dovrà fare a meno di tre dei convocati, Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio, per le due partite da disputare tra domenica e mercoledì, in Bulgaria e Lituania, valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2022. I tre giocatori sono indisponibili e domani ...Le parole di Leonardo Spinazzola, intervenuto in conferenza stampa all’indomani di Italia-Irlanda del Nord. Dal ritiro della Nazionale il terzino parla anche della Roma. Leonard ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come riportato da Sky Sport, la Nazionale Italiana dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini, Domenico Berardi e Francesco Caput ...