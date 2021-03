Autostrade - Dall'Antitrust una multa di 5 milioni di per pratica commerciale scorretta (Di venerdì 26 marzo 2021) Aspi dovrà pagare una multa di 5 milioni di euro per pratica commerciale scorretta: lo ha stabilito l'Antitrust a conclusione di un'istruttoria avviata nel giugno scorso, che riguarda le condotte della concessionaria su parte della rete viaria di propria competenza, soprattutto in Liguria. Secondo il garante, Autostrade non ha adeguato né ridotto il pedaggio nei tratti in cui si registrano critiche e persistenti condizioni di fruibilità del servizio con lunghe code e tempi di percorrenza elevati si legge nella nota diffusa alla stampa. Disagi che, specifica l'Antitrust, sono causati Dalle gravi carenze da parte della società nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture, che hanno richiesto interventi straordinari per la ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 marzo 2021) Aspi dovrà pagare unadi 5di euro per: lo ha stabilito l'a conclusione di un'istruttoria avviata nel giugno scorso, che riguarda le condotte della concessionaria su parte della rete viaria di propria competenza, soprattutto in Liguria. Secondo il garante,non ha adeguato né ridotto il pedaggio nei tratti in cui si registrano critiche e persistenti condizioni di fruibilità del servizio con lunghe code e tempi di percorrenza elevati si legge nella nota diffusa alla stampa. Disagi che, specifica l', sono causatie gravi carenze da parte della società nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture, che hanno richiesto interventi straordinari per la ...

