Autocertificazione falsa, assolto 'La legge non obbliga a dire il vero' (Di venerdì 26 marzo 2021) Non ha detto la verità nell'Autocertificazione prevista per circolare durante le restrizioni causate dal coronavirus, ma è stato assolto. È successo a Milano a un ragazzo di 24 anni di Bollate (Mi). Il giudice Alessandra Del Corvo ha deciso che il fatto non sussiste perché in questo caso non c'e' nessuna norma di legge che obblighi a dire il vero. Ma non solo: se vi fosse una norma di questo tipo finirebbe con essere in contrasto con il diritto di difesa del singolo. Segui su affaritaliani.it

